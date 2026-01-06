Güpegündüz oyuncak silahla soygun girişimi böyle bitti!

"Silah var denilince müdahale ettik"

Olay anını anlatan esnaflardan Sadık D. yaşananları, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale etmek zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar boğuşuyordu. ‘Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Kuyumcunun içinde silahını çıkarıp ‘çantaya ne varsa doldur' dedi. Kuyumcuya yumruk atınca yere düştü. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" sözleriyle anlattı.

"Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık"

Olayla ilgili konuşan Selahaddin P. ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim komşuya oyuncak silahla girip tehdit etmiş. Sonra ikisi birbirine girince oğlum beni aradı. Ben gelene kadar dışarıda ciddi bir kavga olmuştu. Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık."