Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada

Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada E.B., park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri Ö.B.’nın başına isabet etti. Bıyıklı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.