Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada
Trabzon'da iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybederken o anlara dair görüntüler kameralara yansıdı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde E.B. (33) kavga ettiği arkadaşı Ö.B.'yı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, silahlı kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle merkezindeki market önünde karşılaşan Ö.B. ile arkadaşı E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce çevredekiler araya girmeye çalıştı. Bu sırada E.B., park halindeki otomobilinin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalardan biri Ö.B.’nın başına isabet etti. Bıyıklı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.