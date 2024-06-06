Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan market çalışanı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheler ise polis ekiplerince ise kimlikleri tespit edilmesi üzerine Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), H.G. (22), A.A.D. (17), S.Y. (17) ve A.G. (16) gözaltına alındı.