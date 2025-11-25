  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı!

Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da, yarış yapan 2 otomobil ara sokaktan çıkan belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin kent merkezi yönüne yarışarak ilerlediği iki otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı.

1 / 8
Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

 

2 / 8
Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

3 / 8
Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

4 / 8