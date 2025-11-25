Güpegündüz yarış yapan otomobiller dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
Bursa'da, yarış yapan 2 otomobil ara sokaktan çıkan belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin kent merkezi yönüne yarışarak ilerlediği iki otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan belediye otobüsüyle çarpıştı.
1 / 8
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlardaki 2 kişi ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı.
2 / 8
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 8
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
4 / 8