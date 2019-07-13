  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Temmuz 2019 15:17

Gurbetçiler akın akın geliyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçi vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Gurbetçiler akın akın geliyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi. Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

1/ 7
Gurbetçiler akın akın geliyor

Uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

2/ 7
Gurbetçiler akın akın geliyor

"BİR SENEDİR TÜRKİYE'NİN HASRETİNİ ÇEKİYORUZ"
Almanya'dan gelen Mahmut Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuk geçirdiğini söyledi.

3/ 7
Gurbetçiler akın akın geliyor

Memleketi Kayseri'ye gideceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM