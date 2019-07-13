Gurbetçiler akın akın geliyor
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçi vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi. Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.
Uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.
"BİR SENEDİR TÜRKİYE'NİN HASRETİNİ ÇEKİYORUZ"
Almanya'dan gelen Mahmut Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuk geçirdiğini söyledi.