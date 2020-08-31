Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamladı.
Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdu.