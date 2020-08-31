Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdu.