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  3. 31 Ağustos 2020 14:45

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, dönüş yolculuğuna başladı.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamladı.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdu.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı!

Sınırdan çıkış yapanların büyük çoğunluğunu Almanya'da çalışan gurbetçiler oluşturuyor. Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, büyük bir özlemle ülkeden ayrıldıklarını belirtiyor.

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