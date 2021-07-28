Güvenlik güçlerini yerli üretim seramik zırh koruyacak
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh sistemleri güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Nurol Teknoloji tarafından üretilen 100 binden fazla ileri balistik zırh çözümü, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin kullanımına sunuluyor.
Nurol Teknoloji, Ankara'da bulunan 3 üretim tesisinde balistik koruyucu zırh sistemleri üretiyor.
Bor karbür, silisyum karbür ve alumina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.
Zırh çözümlerinde kullanılan malzemeler ve karışımlar için özgün reçeteler ve üretim yöntemleri geliştirilirken, şirket yetkilileri bu sayede "dünyanın en hafif zırh çözümlerini" ortaya koyabildiklerini vurguluyor.
Yerli ve milli balistik koruyucu çözümler bu alandaki dışa bağımlığı büyük ölçüde azaltırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.