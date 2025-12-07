Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası: Tavuk ve mısıra dikkat çekti
Türkiye'de doğurganlık hızı 1,48'e düşerken, uzmanlar bunun ciddi sorunlara yol açacağını belirtiyor. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, ''Tavuk ve mısırla yürütülen biyolojik savaş doğurganlığı düşürüyor, Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokuyor" dedi.
Türkiye'de doğurganlık hızı, 2001'de 2,38 çocukken 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Genç nüfus hızla azalırken, uzmanlar bunun eğitimden sağlığa ve savunmaya kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açacağı uyarısında bulunuyor.
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, "Son açıklanan istatistiklere göre doğum oranı 1,48 çocuğa kadar düştü. 2018 yılında 6,5 milyon civarında olan 5 yaş altı nüfusumuz 4,8 milyona düşmüş durumda. Doğum oranlarının bu yıl da düşmeye devam etmesini, 1,4'ün altına inmesini bekliyorum. Okul çağındaki nüfusun küçülmesiyle birlikte bazı bölgelerde sınıf mevcutlarında düşüş görülecek, hatta kimi yerlerde okul kapatmaları veya okulların birleştirilmesi gündeme gelebilir" dedi.
"SAĞLIK HARCAMALARI ARTACAK" UYARISI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan yaşlı nüfusa da dikkat çeken Eryurt, "65 yaş üzerinin 9,5 milyona ulaştığını" belirterek "2050'de 22 milyona çıkacak ve her dört kişiden birisi 65 yaş üzerinde olacak. Sağlık harcamaları ve kronik hastalıklar artacak. Ayrıca, yaş kompozisyonunda yaşanan değişim sosyal güvenlikte aktif/pasif oranını da bozacak. Bu oran şu an 1,58 seviyesinde ve giderek daha kırılgan hâle gelecek" diye konuştu.
Sezaryen doğumdaki artışı da eleştiren Eryurt, "Bugün Avrupa'da hiçbir ülkede uygulanmıyor ama ülkemizde yayılmış durumda. Nüfusu bu şekilde de kontrol altına aldılar" ifadelerini kullandı.