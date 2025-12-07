Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası: Tavuk ve mısıra dikkat çekti

"SAĞLIK HARCAMALARI ARTACAK" UYARISI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan yaşlı nüfusa da dikkat çeken Eryurt, "65 yaş üzerinin 9,5 milyona ulaştığını" belirterek "2050'de 22 milyona çıkacak ve her dört kişiden birisi 65 yaş üzerinde olacak. Sağlık harcamaları ve kronik hastalıklar artacak. Ayrıca, yaş kompozisyonunda yaşanan değişim sosyal güvenlikte aktif/pasif oranını da bozacak. Bu oran şu an 1,58 seviyesinde ve giderek daha kırılgan hâle gelecek" diye konuştu.