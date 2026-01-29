Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 3'ü temizlik malzemesi, 1'i oyuncak 4 ürün daha listede
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ocak ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye temizlik malzemeleriyle birlikte çocuklar için satılan 4 ürün eklendi. Böylece Ocak ayında listedeki ürün sayısı 4'ye yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ocak itibariyle güncellediği Ocak 2026 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: "Oyuncak Güvenliği Mekanik Ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Ve Madde 5.8 Şekil Ve Boyut” Kalır Sonuç Almıştır.
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Formula 505
ÜRÜN TANIMI: Formula 505 (50 Gr) Lavabo Açıcı (Barkod: 8714201349593)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Dokunsal Tehlike İşareti Ts En Iso 11683 Standardına Uygun Olarak Ürün Ambalajında Yerleştirilmediğinden Risk Oluşturmaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Hypo
ÜRÜN TANIMI: Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Bildirime Konu Ürün Anılan Mevzuatlara Göre Yapılan Test Sonucunda; ''Dokunsal Uyarı'' Testinden Kalır Sonuç Almıştır.