Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 3'ü temizlik malzemesi, 1'i oyuncak 4 ürün daha listede!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ocak ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye temizlik malzemeleriyle birlikte çocuklar için satılan 4 ürün eklendi. Böylece Ocak ayında listedeki ürün sayısı 4'ye yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ocak itibariyle güncellediği Ocak 2026 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Mart 2026 itibarıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Listenin en dikkat çeken ve hem yetişkinlerin anahtarlık hem de çocukların oyuncak olarak kullandığı ürün, ciddi sağlık riskleri nedeniyle toplatılıyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.