Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 3'ü temizlik malzemesi, 1'i oyuncak 4 ürün daha listede!

Ticaret Bakanlığı, Mart 2026 itibarıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Listenin en dikkat çeken ve hem yetişkinlerin anahtarlık hem de çocukların oyuncak olarak kullandığı ürün, ciddi sağlık riskleri nedeniyle toplatılıyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.