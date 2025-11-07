Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Kasım ayının ilk güvensiz ürünleri listesini açıkladı. Listeye aralarında çocuklar için de satılan 6 ürün girdi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 7 Kasım itibariyle güncellediği Kasım 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU
Pelüş Oyuncaklar
MARKA
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Barkod:00004015
ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Meltem
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 1310-72-2
ÜRÜN TANIMI: Kostik Lavabo Açıc
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Roy
MODEL / SERİ NO / PARTİ NOİ: 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
ÜRÜN TANIMI: Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emnıyetlı Kapatma Düzeneklerıne Daır Kurallara Uygunsuzluk