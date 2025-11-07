  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Piyasadaki 6 ürün için daha toplatma ve satış yasağı getirildi!

Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Kasım ayının ilk güvensiz ürünleri listesini açıkladı. Listeye aralarında çocuklar için de satılan 6 ürün girdi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 7 Kasım itibariyle güncellediği Kasım 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı. 

1 / 7
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi - Resim: 2

ÜRÜN GRUBU
Pelüş Oyuncaklar
MARKA

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO
Barkod:00004015
ÜRÜN TANIMI: Astronot Peluş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde "Genel Gereklilikler-Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenar Testinden Sonra Tork Ve Çekme Testinden Sonra Halkalar Küçük Parça Oluşturması , Madde 5.8 Şekil Ve Boyut: 8.2 De Belirtilen Silindir İçine Tamamen Oturan Herhangi Bir Parça Oluşturmamalıdır Maddesine Aykırı Olarak Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirler A Ve B Kalıplarından Çıkıntı Yapması.” Ve Bu Durumun Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardının 5.1B Ve 5.8 Ve 7 Maddelerinde Belirtilen Gerekleri Sağlayamaması

2 / 7
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi - Resim: 3

ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Meltem
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 1310-72-2
ÜRÜN TANIMI: Kostik Lavabo Açıc
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

3 / 7
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 6 ürün için toplatma ve satış yasağı getirildi - Resim: 4

ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Roy
MODEL / SERİ NO / PARTİ NOİ: 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
ÜRÜN TANIMI: Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: • Çocuk Emnıyetlı Kapatma Düzeneklerıne Daır Kurallara Uygunsuzluk

4 / 7