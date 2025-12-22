Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Aralık ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye çocuklar için satılan 3 ürün daha eklenirken Aralık ayında listedeki ürün sayısı da 13'e yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 9 Aralık itibariyle güncellediği Aralık 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Hayvanlar (Yumuşak-Pelüş)
MARKA: Dolphin
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Dolphin Pb-688
ÜRÜN TANIMI: Peluş Sırt Çantası
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir. En 71-1 Standardındaki Küçük Parça Testine Göre: Üç Yaş Altı Çocuklar İçin Tasarlanmış Oyuncaklar Küçük Ve Kolaylıkla Ayrılabilen Parça İçermemelidir. Üründeki Fermuarların Bitişiğindeki Turuncu Kısımlı Materyal Oyuncaktan Kolayca Ayrılmış Ve Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığmıştır. Ayrıca Oyuncak 3 Yaş Üstü İçin Tasarlanmış Ve Etiketlenmiş Ancak Test Raporuna Göre 3 Yaşın Altındaki Çocuklar İçin Uygun Olduğuna Karar Verilmiştir. Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır.
ÜRÜN GRUBU: Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri
MARKA: Taros
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Item No:4897
ÜRÜN TANIMI: Lolipop Şeklinde 6'Lı Keçeli Kalem Item No:4897 (Barkod: 8802021022212)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yapılan Küçük Parça Testinden Kalarak Boğulmaya Neden Olabilecek Küçük Parçalar Oluşturmaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Silgi
ÜRÜN TANIMI: Ayıcık Figürlü S-9171 Model Pembe Silgi (Barkod No:6973511065483)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1'E Göre Yapılan Çekme Testinden Sonra Ayıcıklı Silginin Kulakları Küçük Parça Oluşturdu.