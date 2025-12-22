Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede

ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Hayvanlar (Yumuşak-Pelüş)

MARKA: Dolphin

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Dolphin Pb-688

ÜRÜN TANIMI: Peluş Sırt Çantası

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Test Raporunda Söz Konusu Peluş Çanta Ürününün ‘Oyuncakların Güvenliği En 71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler’ Yönünden Uygunsuz Olduğu Tespit Edilmiştir. En 71-1 Standardındaki Küçük Parça Testine Göre: Üç Yaş Altı Çocuklar İçin Tasarlanmış Oyuncaklar Küçük Ve Kolaylıkla Ayrılabilen Parça İçermemelidir. Üründeki Fermuarların Bitişiğindeki Turuncu Kısımlı Materyal Oyuncaktan Kolayca Ayrılmış Ve Küçük Parça Silindirine Tamamen Sığmıştır. Ayrıca Oyuncak 3 Yaş Üstü İçin Tasarlanmış Ve Etiketlenmiş Ancak Test Raporuna Göre 3 Yaşın Altındaki Çocuklar İçin Uygun Olduğuna Karar Verilmiştir. Söz Konusu Dolphin Marka Peluş Çanta Ürünü Fitalat Kısmından Da Sınırlandırılan Değeri Aşarak Test Raporundan “Kalır” Sonuç Almıştır.