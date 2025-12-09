Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.