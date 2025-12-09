Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Aralık ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye aralarında çocuklar için satılan 3 ürün daha eklenirken Aralık ayında listedeki ürün sayısı da 9'a yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 9 Aralık itibariyle güncellediği Aralık 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Alkano
ÜRÜN TANIMI: "Alkano" Marka İbareli Çocuk Pantolonu (Siyah)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Emzik Bağlayıcılar
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: (Dağıtıcı Etiketinde: Tedi 140011787, Barkod: 2014000166954)
ÜRÜN TANIMI: Bbk Ahşap Figürlü Emzik Askısı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 12586 Teknik Düzenlemesi Ürün Güvenliğine İlişkin 6.2 Uzunluk, 6.2.1 Gereksinimler (Giysiye Tutturma Elemanı Hariç Emzik Askısının Boyunun 220 Mm'den Uzun Olduğu Tespit Edilmiştir. Serbest Halde Bile Ürün Boyu 220 Mm'den Uzundur.) Hükümlerine Aykırılık Yönüyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
MARKA: Kızılkaya
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Kzl-1909098
ÜRÜN TANIMI: Flamingo Figürlü Peluş Anahtarlık Kzl-1909098(Barkod No: 8697197087598)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Standardının Kısım 5.1B-Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar Testlerinden Küçük Parça Oluşturmuştur.