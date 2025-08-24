  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti

Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti

Bursa'da düğün eğlencesi, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çıkan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti - Resim: 1

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün eğlencesi sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

1 / 4
Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti - Resim: 2

Kısa sürede taraflar, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 / 4
Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti - Resim: 3

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

3 / 4
Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti - Resim: 4
4 / 4