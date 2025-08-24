Güya en mutlu günleriydi... Düğün hastanede bitti
Bursa'da düğün eğlencesi, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çıkan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün eğlencesi sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taraflar, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
