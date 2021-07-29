Güzel haberler geldi: 4 ilde orman yangınları kontrol altına alındı

9 farklı ilde meydana gelen ve bazı bölgelerde yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarla mücadele devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kısmen kontrol altına alındığı ve yerleşim yerlerine tehdit olmadığı açıklaması yapılırken Kütahya'dan da güzel haber geldi. Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bu gelişmelerin ardında Muğla Köyceğiz ve Kilis'teki yangınlar da uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.



"KOZAN'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Sarıeroğlu, yerleşim yerlerini tehdit etmediğini kaydetti.



KÜTAHYA'DAKİ YANGIN 5 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDEKİ YANGIN 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi. Helikopterin devreye girmesiyle sarp arazideki alevlere etkili şekilde müdahalede bulunuldu. Alevler, karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KİLİS'TEKİ 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 150 işçi, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.