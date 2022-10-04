Güzel olduğu kadar tehlikeli: ''Ölüm yolu'' 1000'den fazla kişiye mezar oldu
Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren Karakurum Geçidi'nin inşaatında çalışan binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan’ı geçerek Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kaşgar’a uzanıyor.
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Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin’de yer alıyor.
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Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.
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YOLUN YAPIMINDA BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÖLDÜ
Yapımına 1959’da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978’de halka açıldı.
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