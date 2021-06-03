Güzellik salonunda korkunç olay
Doğum günü partisine hazırlık için güzellik merkezine giden 23 yaşındaki kadın, küçük köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ısırılan genç kadın hayatının şokunu yaşadı.
ABD'nin Georgia eyaletinden Kelsey Salmon, doğum günü hazırlıkları için güzellik salonunda kirpik bakımı yaptırırken küçük köpeğin üzerine atladığını ve ve yüzünü ısırdığını söyledi.
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Neye uğradığını şaşıran Kelsey, köpeğin sağ göz kapağını çektiğini gördü ve hayatının şokunu yaşadı. İşletme sahibinin köpeğinin saldırısına uğrayan genç kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.
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1.8 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
TikTok'ta saldırıyı anlatan Kelsey, köpeğin sağ göz kapağını kopardığını söyledi. Genç kadının kısa sürede viral olan şoke edici videosunu 1.8 milyon kişi izledi.
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"Güzellik salonunda bir chihuahua vardı ve kirpiklerimi yaptırdıktan hemen sonra zıpladı ve yüzümü ısırdı. O kadar hızlı oldu ki ne kaptığını anlamadım."
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