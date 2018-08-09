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  3. 09 Ağustos 2018 17:24

Hababam Sınıfı 43 yıl sonra bir arada

Antalya'da açılan 'Hababam Sınıfı Müzesi', sinemanın klasikleşen eserinde rol alanlardan hayatta kalan 10 oyuncusunu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

Hababam Sınıfı 43 yıl sonra bir arada

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.

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Hababam Sınıfı 43 yıl sonra bir arada

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki açılış, Hababam Sınıfı'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

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Hababam Sınıfı 43 yıl sonra bir arada

Hababam Sınıfı'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.

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Hababam Sınıfı 43 yıl sonra bir arada

Ümit Doğru, 1976 yılında 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmiyle Yeşilçam'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

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