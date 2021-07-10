Haberler kötü! Bildiğimiz koronavirüsten yüzde 60 daha bulaşıcı

Prof. Dr. Yalçın, "Delta varyantı, başlangıçtaki orijinal virüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve daha etkin. Sonuçları daha sıkıntılı görülüyor. Delta varyantına karşı belli aşıların daha etkin olduğunu biliyoruz" dedi.