Hacettepeli öğrenci paylaştı, sosyal medyada akım oldu: İşte üniversite kahvaltıları

Mücahit Özgen adlı kullanıcının yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Özgen bir diğer paylaşımında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisine ulaştığını belirterek “Ümit Özdağ Bey mesaj attı ve doğru mu diye sordu. Kendisine durumu açıkladım. Bunu başarmış olmak gurur verici. Artık sesimizi duyurabiliyoruz. Kendisine ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Bu olay Türk gençlerine örnek olsun hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin” dedi.