Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının bu elektronik bilekleri takmak zorunda olduğunu söyledi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre elektronik bilekliklerde hacı adaylarının pasaport numarası ve adresi gibi kişisel bilgileri ile sağlık durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.



