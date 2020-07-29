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  3. 29 Temmuz 2020 13:34

Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Hacı adayları bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Kabe’ye dokunamayacak ve elektronik bileklikle takip edilecek.

Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Hac ibadeti bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer, hac sırasında Kâbe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Müslümanlara maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Maske takan hacı adayları, sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti.

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Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Alınan tedbirler kapsamında hacı adaylarına elektronik bileklikler de verildi. Elektronik bilekliklerle takip edilen hacı adayları, hac ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra karantinaya alınacak. Karantina süreleri de bu bilekliklerle takip edilecek.

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Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının bu elektronik bilekleri takmak zorunda olduğunu söyledi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre elektronik bilekliklerde hacı adaylarının pasaport numarası ve adresi gibi kişisel bilgileri ile sağlık durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

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Hacı adaylarına elektronik bileklikle takip!

Sağlık ekipleri, bileklikler sayesinde Hac ibadeti yapan Müslümanların sağlık durumlarını ve gittiği yerleri dikkatli bir şekilde inceleyebilecek. Elektronik bilekliklerde hac ibadeti ve namaz vakitleri gibi farklı dillerde bilgiler de yer alıyor.

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