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  3. 23 Aralık 2017 15:45

Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı

Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda 100'den fazla can kaybı var, felaket bölgesinden feci fotoğraflar geliyor. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

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Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfunu 100'den fazla ölümüne neden oldu. Yakın zamanda terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

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Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Yerel medya, üç ayrı noktada en az 126 kişinin öldüğünü bildiriyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Uluslararası haber ajansı Reuters, sele kapılan insanların kurtarılma anını gösteren fotoğrafları servis ediyor. Dev ağaç parçalarını sürükleyen heyelan ve sellerde yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri ise yürek dağladı.

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