Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak'tan itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı
Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda 100'den fazla can kaybı var, felaket bölgesinden feci fotoğraflar geliyor. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfunu 100'den fazla ölümüne neden oldu. Yakın zamanda terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.
Yerel medya, üç ayrı noktada en az 126 kişinin öldüğünü bildiriyor. Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor.