Hacizlere karşı dava açma süresi 15 gün oldu

Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda 100'den fazla can kaybı var, felaket bölgesinden feci fotoğraflar geliyor. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.



