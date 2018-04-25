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  3. 25 Nisan 2018 14:20

Hadise'nin plajı yıkıldı !

Ünlü sanatçı Hadise'nin Bodrum Yalıkavak'ta bulunan La Plaj isimli işletmesi, belediye ekipleri tarafından kamusal alanı işgal ettiği gerekçesiyle yıkıldı.

Hadise'nin plajı yıkıldı !

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün Yalıkavak Mahallesi'nde iki yıldır işlettikleri La Plaj isimli işletmeleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

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Hadise'nin plajı yıkıldı !

Ünlü sanatçının 2 yıldır işletmeciliğini yaptığı mekanın ruhsatsız olduğu ve mülk sahibiyle borç yüzünden mahkemelik olduğu iddia edildi.

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Hadise'nin plajı yıkıldı !

Sahildeki eğlence mekanı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından işletmenin kamusal alanı işgal eden kısımlarının olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün dozer ve kepçelerle yıkıldı.

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Hadise'nin plajı yıkıldı !

Büyük bölümü yıkılan işletmenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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