Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında geniş yer buldu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Kararda, Erkan'ın "görevden alındığı" belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının tamamen şahsi olduğunu ve önerisi doğrultusunda Fatih Karahan'ın göreve getirildiğini vurguladı. İstifa haberi dünya basınında geniş yer buldu. Dünyanın önde gelen ekonomi gazeteleri Erkan'ın istifasını manşetlerine taşıdı.
FINANCIAL TIMES
Financial Times, "Erdoğan'ın yönetimindeki Merkez Bankası, uzun süredir devam eden borçlanma maliyetlerini son derece düşük seviyelerde tutma politikasını tersine çevirerek, uzun süredir devam eden enflasyon krizini yenmek amacıyla Haziran ayında yüzde 8,5 olan faiz oranlarını yüzde 45'e yükseltti. Bir zamanlar yüksek faiz oranlarını "tüm kötülüklerin anası ve babası" olarak nitelendiren Erdoğan'ın bu artışları desteklediği görülüyor" ifadelerini kullandı.
Financial Times, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan'ın, Erdoğan'ın Mayıs ayında yeniden seçilmesinden sonra başlayan ve son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş ölçüde alkışlanan kapsamlı bir ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri olduğunu" yazdı.
REUTERS
Reuters, "Bankayı yöneten ilk kadın olan Erkan'ın, Erdoğan tarafından Haziran ayında, enflasyonu yükselten ve yabancı yatırımcıların uzaklaşmasına neden olan alışılmışın dışındaki para politikalarından 180 derecelik bir dönüş yapmak üzere atandığını" kaydetti.
Reuters'a konuşan Aegon Asset Management'ın gelişmekte olan piyasa borçları müdürü Jeff Grills, Erdoğan'ın yeniden faiz indirimlerine dönebileceği yönündeki iddialara atıfta bulunarak, Erkan'ın istifasının "kişisel nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini, ancak izledikleri politikaların devam ettiğine dair kanıt görene kadar yatırımcıları biraz şüpheci hale getireceğini" söyledi.
BLOOMBERG
Bloomberg, Erkan'ın istifa kararını, "TL bu karara ilk tepki zayıflayarak verdi, 22:20 sularında dolar karşısında yüzde 0,6 düşüşle 30,5163 seviyesini gördü ve kapanış bazında rekor seviyeyi yakaladı" şeklinde duyurdu.