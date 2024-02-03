Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında

FINANCIAL TIMES

Financial Times, "Erdoğan'ın yönetimindeki Merkez Bankası, uzun süredir devam eden borçlanma maliyetlerini son derece düşük seviyelerde tutma politikasını tersine çevirerek, uzun süredir devam eden enflasyon krizini yenmek amacıyla Haziran ayında yüzde 8,5 olan faiz oranlarını yüzde 45'e yükseltti. Bir zamanlar yüksek faiz oranlarını "tüm kötülüklerin anası ve babası" olarak nitelendiren Erdoğan'ın bu artışları desteklediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Financial Times, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan'ın, Erdoğan'ın Mayıs ayında yeniden seçilmesinden sonra başlayan ve son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş ölçüde alkışlanan kapsamlı bir ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri olduğunu" yazdı.