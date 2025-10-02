Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pirim Sokak istikametine seyir halinde olan mıcır yüklü bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon, kavşakta ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halindeki toplamda 15 araca çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.