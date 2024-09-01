Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat: Meteorolojiden o iller için uyarı geldi
Şiddetli yaz sağanakları batı ve iç kesimlerde olumsuzluk yaratmaya devam ederken Meteolorojiden o illerde yaşayanlar için uyarı geldi.
AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.
MGM'DEN DE İSTANBUL UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.
2 İLE TURUNCU KODLU UYARI
Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ.
22 İLE SARI KODLU UYARI
Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.
AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.