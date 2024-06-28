Hafta sonunda hava nasıl olacak ? Bir yanda kış bir yanda yaz
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, hafta sonunda pek çok ilimiz yine kavurucu sıcaklar etkili olacak. Ancak bazı illerimizde de sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Hafta sonu Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.