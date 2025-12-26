Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin A. ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.