  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi

Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi

Batman'da yaşayan ve 52 gündür aralıksız şiddetli öksürük nöbetleri devam eden 13 yaşındaki Muhammed'in hayatı kabusa döndü.

Kaynak: İHA
Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi - Resim: 1

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin A.'nın ikinci çocuğu olan Muhammed A. (13), 52 gün önce başlayan öksürük şikayeti nedeniyle birçok kez hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklere rağmen kesin bir teşhis konulamazken, rahatsızlığı her geçen gün artan Muhammed son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

1 / 4
Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi - Resim: 2

Yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed A., "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.

2 / 4
Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi - Resim: 3

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin A. ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu. 

Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

3 / 4
Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi - Resim: 4
4 / 4