Haftalardır süren ve bitmek bilmeyen öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi
Batman'da yaşayan ve 52 gündür aralıksız şiddetli öksürük nöbetleri devam eden 13 yaşındaki Muhammed'in hayatı kabusa döndü.
Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin A.'nın ikinci çocuğu olan Muhammed A. (13), 52 gün önce başlayan öksürük şikayeti nedeniyle birçok kez hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklere rağmen kesin bir teşhis konulamazken, rahatsızlığı her geçen gün artan Muhammed son olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed A., "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.
Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin A. ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu.
Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.