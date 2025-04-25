Haftalık kirası sadece 50 milyon TL'cik: Yüzen saray Bodrum'a yanaştı, servet bıraktı

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu öğrenilen Solandge, görenleri kendine hayran bıraktı. İçerisinde yok yok olan mega yatta, masaj odası, tam donanımlı spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişinin aynı anda konaklayabileceği ultra konforlu odalar ve dikkat çeken bir de mini denizaltı yer alıyor.