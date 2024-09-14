Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Geride bıraktığımız haftada Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte haftanın kazandıran yatırımları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan, Sanayi Endeksi 0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puan oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu. Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.