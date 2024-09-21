Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,48 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 12,52 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 5,04 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 500 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 413 milyar 310 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.