Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,63 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 11,56 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 10,75 ile Europen Endüstri olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 516 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 474 milyar 720 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.