Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunmayı yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık, yüzde 9,63 ile Enerya Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv, yüzde 16,78 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 16,32 ile Odaş Elektrik olarak sıralandı.