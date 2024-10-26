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  4. İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri oldu.

Kaynak: AA
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 1

Piyasalarda veri akışıyla hareketli geçen bir hafta daha geride kaldı. Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 2

BIST 100 endeksi, en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 3

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 3 bin 15 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselişle 20 bin 477 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 89 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1 artarak 5 bin 140 liraya yükseldi.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Resim: 4

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 34,2890 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,03 azalışla 37,2160 liraya indi.

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