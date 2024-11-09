Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalışla 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya geriledi.