Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,81 ile Adel Kalemcilik, yüzde 10,91 ile Karsan Otomotiv, yüzde 7,84 ile Ülker Bisküvi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 474 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.