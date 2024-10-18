Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, yatırım araçlarının performansı belli oldu.
Kaynak: AA
BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.
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Yatırımcının güvenli limanı altın ise yine yüzleri güldürdü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.
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