Haftaya damgasını vuran fotoğraflar
Bir bakışta geçtiğimiz haftaya bakmaya ne dersiniz ? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...
Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalow evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi olmayı sürdürüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı yürüyüşü oldukça ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanları gibi karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su ve "Başak", 2-3 Kasım'sa İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıktı. Bir çok ülkeden 200 kedi ırkının katıldığı yarışmada "Su" isimli Van kedisi, jürilerden en yüksek puanı alarak birinci oldu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )