Haftaya damgasını vuran fotoğraflar

ABD'nin New York kentinde geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı yürüyüşü oldukça ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanları gibi karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )



