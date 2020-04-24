Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düşen havan topu mermisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybettiği,3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.