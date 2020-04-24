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  3. 24 Nisan 2020 22:50

Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’ta Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönelik bombardıman sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. 

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Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düşen havan topu mermisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybettiği,3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

HAFTER, RAMAZAN AYI DİNLEMEDİ Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’ta ilk Ramazan günü, gece saatlerinde sivilleri bombalamıştı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Hafter milisleri yine sivilleri bombaladı: 3 ölü, 3 yaralı

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