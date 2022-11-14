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Hain saldırının kurbanlarına yürek yakan veda

Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının kurbanlarına yürek yakan veda - Resim: 1

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan terör saldırıda hayatını kaybeden anne kız Arzu Yağmur Uçar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Hain saldırının kurbanlarına yürek yakan veda - Resim: 2

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı. 

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Hain saldırının kurbanlarına yürek yakan veda - Resim: 3

Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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Hain saldırının kurbanlarına yürek yakan veda - Resim: 4
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