Hakimden bebeği döverek engelli bırakan hemşireye ''basın özgürlüğü'' dersi!

Hakim, haberlere konu olan olayın, güvenlik kamerası görüntülerince desteklendiğini belirterek ret gerekçesini şöyle açıkladı:

“Söz konusu haber içeriklerinin kaldırılması talebi yerinde görülmemiş olup, haberlere konu olan olay, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içermektedir. Toplumun, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında meydana gelen ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür ağır vakalar hakkında bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. İlgili olay güvenlik kamerası kayıtları ile desteklenmiş ve talep edenin Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanması ile sonuçlanmış somut bir olaya dayanmaktadır. Anayasa'nın 26’ncı ve 28’inci maddeleri uyarınca basın, kamuoyunu ilgilendiren olayları aktarma özgürlüğüne sahiptir. Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir. Talep edenin kişilik hakları ile toplumun bilgi alma özgürlüğü arasında yapılan denge testinde; olayın vahameti, mağdurun bebek olması ve kamu güvenliği unsurları nedeniyle toplumun bilgi alma hakkının ağır bastığı saptanmıştır. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir.” (DHA)