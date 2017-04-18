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  3. 18 Nisan 2017 22:30

Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü.

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Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında öncekigün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi.

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Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı

Olayda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde dün şehit düştü.

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