Hakkari şehidi Harun Şenözüar son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında öncekigün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi.