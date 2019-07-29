Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim üyesi Onur Köse, "Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanan bir problem ve bu küresel ısınma ile ilgili bir sorun" dedi.

