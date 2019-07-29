Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor
Hakkari'de, yer yer 4 bin metreyi aşan Cilo-Sat Dağları’ndaki yaklaşık 20 bin yıllık buzulların erimeye başlaması, çevrecileri endişelendirdi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim üyesi Onur Köse, "Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanan bir problem ve bu küresel ısınma ile ilgili bir sorun" dedi.
Cilo-Sat Dağları'nda, kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise 4 kilometreyi bulan buzulların küresel ısınma nedeniyle erimeye başlaması, çevrecileri ve doğaseverleri endişelendiriyor.
Dağlar, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcıyı ağırlıyor. Bir grup doğasever ile Cilo Dağı'na çıkan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilcisi Hacı Tansu, 20 bin yıllık buzulların bu yıl birkaç metre eridiğini gördüğünü söyledi.
Cilo'daki buzulların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Tansu, "Bizler her yıl çeşitli zamanlarda bu bölgeye dağcılık ve doğa sporları faaliyetleri yapıyoruz. Ancak buzulların erimesi ve değişimini görmek ve belgelemek için son 9 yıldır Cilo Reşko Keviya Pir ve Mergan buzullarını izliyoruz. İzlenimlerimizi fotoğraf ve videolarla kayıt altına alıyoruz.