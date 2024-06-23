Hakkari'de anız yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyü mezarlık alanında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.
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Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın köy içinde kontrol altına alınırken, kırsal alanda devam ettiği öğrenildi.
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