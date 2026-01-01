  1. Anasayfa
Hakkari'de can pazarı! Otomobil çığ altında kaldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan otomobildeki 3 kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Hakkari'de can pazarı! Otomobil çığ altında kaldı - Resim: 1

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Şemdinli-Yüksekova karayolunda çığ riski üst seviyeye ulaştı. Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, çığın altında kaldı. 

Hakkari'de can pazarı! Otomobil çığ altında kaldı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu hava şartlarında adeta zamanla yarıştı.

Hakkari'de can pazarı! Otomobil çığ altında kaldı - Resim: 3

1 saatlik kritik müdahale
İş makineleriyle kar yığınlarını titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından araca ulaştı. Araç içerisinden sağ çıkarılan 3 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını yerinde izleyen çevre sakinleri, Karayolları ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hakkari'de can pazarı! Otomobil çığ altında kaldı - Resim: 4

"Sürücülere zorunlu olmadıkça çıkmayın" uyarısı"
117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri; Yüksekova, Şemdinli ve Derecik üçgeninde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.


