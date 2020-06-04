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  3. 04 Haziran 2020 21:51

Hakkari'de ''Süper Ay'' görsel şölen yaşattı

Ayın dünyaya en yakın ve en parlak konumda olduğu ''Süper Ay'', Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görenlere adeta görsel şölen yaşattı.

Hakkari'de ''Süper Ay'' görsel şölen yaşattı

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ’Süper Ay’ Yüksekova ilçesinde de görüntülendi.

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Hakkari'de ''Süper Ay'' görsel şölen yaşattı

Bulutların olmaması ’Süper Ay'ın net bir şekilde görülmesine neden olurken doyumsuz manzara dikkatleri çekti.

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Hakkari'de ''Süper Ay'' görsel şölen yaşattı

Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay’ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

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Hakkari'de ''Süper Ay'' görsel şölen yaşattı

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