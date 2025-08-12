Hakkari'de toplu hayvan katliamı: Aralarında tilki de var!

Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu kaydeden Tekin, "İlçedeki hayvanların barınabileceği bir yaşam alanı var. İstenmeyen olayların yaşanmaması için de yetkililerle veya bizlerle bilgi verebilirler. İnsanların bu şekilde sorumsuzca hareket etmeleri ve canice hayvanlara zarar vermesi hoş bir durum değil. Keşke bunu yaşamasaydık. Zehirleme sebebini bilmiyorum. İlaç mı verildi, yiyeceklerine bir şey mi katıldı? Bilemiyoruz. Daha da kötüsü, bu işi bu şekilde eğer bir kişi yaptıysa, bu gıdaya farkında olmadan bir çocuk da ulaşabilirdi. Onu da kurtaramayacaktık. Buradan çağrıda bulunuyorum. Kimse kendi kafasına göre sokak hayvanlarına müdahale etmesin. Aksi bir durumla karşılaşınca belediyenin veteriner birimi var, onları arayıp durumu bildirsinler istiyoruz" dedi.