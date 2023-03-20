  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi

Hakkari'de, etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen 3 evin kapısı mühürlendi.

Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi - Resim: 1

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

1 / 6
Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi - Resim: 2

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 

2 / 6
Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi - Resim: 3

Çöken istinat duvarının üst kısmında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, belediye ekipleri, çökme tehlikesi bulunan evlerin kapılarını mühürledi. 

3 / 6
Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi - Resim: 4

Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan, yağışla birlikte istinat duvarının çöktüğünü belirterek," Belediye ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Komşularımızın oturduğu evi boşaltılmasını istediler.  Evler boşaltıldı. Bizim mahalledeki çoğu ev hala tehlike arz ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde, evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz, evlerimizin önündeki istinat duvarı yapsınlar" dedi. (DHA)

4 / 6