Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı

"5 lira mı, buyurun bedava"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.



