Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı
Antalya'nın Serik ilçesinde toptancı halinde alıcı bulamayan çiftçi Turan Kıvrak, ürettiği yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Antalya'nın tarım merkezlerinden Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, binbir emekle ürettiği domatesleri toptancı halinde satamayınca örnek bir dayanışmaya imza attı. Ürünlerinin ziyan olmasını istemeyen Kıvrak, kasalarca dolusu yaklaşık 4 ton domatesi kamyonetine yükleyerek Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'na getirdi ve halka tamamen bedelsiz olarak sundu.
Serik Çınaraltı Meydanı'nda ücretsiz domates dağıtıldığını duyan vatandaşlar, kısa sürede bölgeye akın etti. Yanlarında getirdikleri poşetleri taze domateslerle dolduran Antalyalılar, üretici Turan Kıvrak'a bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.
"5 lira mı, buyurun bedava"
Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.