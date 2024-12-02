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  4. Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor

Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor

Reuters, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in kuzeyinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor - Resim: 1

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

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Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor - Resim: 2

HALEP MUHALİFLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Reuters'ın muhaliflere ve bölge sakinlerine dayandırdığı bilgiye göre Halep neredeyse tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti.

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Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor - Resim: 3

Örgütün kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başlamasıyla birlikte Halep, PKK/YPG'den temizlenmeye başladı.

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Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor - Resim: 4

Muhalif lider Hadi el-Bahri yaptığı açıklamada, “Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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