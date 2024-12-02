Halep, terör örgütü PKK/YPG'den temizleniyor
Reuters, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in kuzeyinden çekilmeye başladığını duyurdu.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.
HALEP MUHALİFLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ
Reuters'ın muhaliflere ve bölge sakinlerine dayandırdığı bilgiye göre Halep neredeyse tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti.
Örgütün kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başlamasıyla birlikte Halep, PKK/YPG'den temizlenmeye başladı.
Muhalif lider Hadi el-Bahri yaptığı açıklamada, “Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.